Neste domingo de Páscoa, às 9h30, Santo Culto em seu lar ao vivo com bispo Edir Macedo

Neste domingo de Páscoa, haverá o Santo Culto em seu Lar ao vivo, com Bispo Macedo. No dia em que celebramos a ressurreição do nosso senhor Jesus Cristo, participaremos da Santa Ceia. Preparem pão e uma garrafa de suco de uva. Será uma manhã de fortalecimento da fé pela palavra de Deus. O Santo Culto em seu Lar, com o Bispo Macedo, será exibido às 9h30 pelo Canal 21, CNT e TV Universal, Rede Aleluia, Univervídeo e pelas redes sociais da Igreja Universal