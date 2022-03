No Dia Internacional da Mulher, um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz à tona uma triste realidade. No ano passado, foi registrado um estupro a cada dez minutos. E a cada sete horas uma mulher foi assassinada. Os crimes registraram crescimento em 18 estados brasileiros. O Tocantins lidera as estatísticas.