Jair Bolsonaro destacou, nesta quarta-feira (18), que o presidente eleito em 2022 deverá indicar, já no primeiro semestre de mandato, dois ministros para o STF (Supremo Tribunal Federal). Diante do entusiasmo do público presente, o presidente afirmou: "Tenham certeza, nós vamos mudar o Brasil". Bolsonaro discursou em evento da igreja Assembleia de Deus no Pará.