O número cresceu mais de 50% no primeiro semestre deste ano, na comparação com 2021. A maioria das ocorrências é registrada no campo, mas muitos brasileiros são explorados também nas grandes cidades. Para o Ministério Público do Trabalho, regime semelhante à escravidão é caracterizado por jornadas exaustivas, trabalho forçado e situações que coloquem em risco a saúde do trabalhador.