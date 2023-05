José Carlos e Maria Cleide vivem em uma situação de insegurança alimentar, mas os dois encontraram um lugar onde podem garantir as refeições do dia. Eles frequentam o restaurante de uma ONG que recebe doações de uma rede de lanchonetes. É justamente isso que propõe o Pacto Contra a Fome, lançado no Brasil: unir quem tem fome a quem pode doar alimentos.