Filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) postou vídeo nas redes sociais alegando que que a TV Globo, que não detém os direitos de transmissão do torneio nesta edição, e Tite tentam politizar Copa América no Brasil. Segundo o parlamentar, outros campeonatos ocorrem no país e com os protocolos sanitários, não haverá impacto no sistema de saúde por conta da covid-19.