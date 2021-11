Um homem e uma mulher provocaram uma confusão no final da noite desta segunda-feira (1º) no balcão de check-in da Gol Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Irritados com a demora no atendimento e a falta de informações após serem retirados de um vôo, eles quebraram os vidros do balcão de atendimento da companhia aérea.