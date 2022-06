A identificação do indigenista Bruno Pereira só foi possível após um exame da arcada dentária. Nesta sexta (17), a perícia já havia identificado o corpo do jornalista inglês Dom Phillips. Os peritos da Polícia Federal também apontaram a provável causa das mortes. Segundo os laudos, Dom e Bruno foram atingidos por tiros disparados de uma arma de fogo com munição típica de caça. O indigenista foi baleado três vezes, na cabeça e na barriga. Já o jornalista levou um único tiro no tórax.