PF cumpre 145 mandados de busca e 65 ordens de prisão em dez Estados 

Nesta segunda-feira, foram mobilizados cerca de 670 policiais federais, além de 30 servidores da Receita Federal na operação Enterprise, que visa desarticular grupo criminoso especializado no envio de cocaína para o exterior. Estão sendo cumpridos 145 mandados de busca e apreensão e 65 ordens de prisão em dez Estados diferentes: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco.

As imagens foram obtidas pela Record TV.