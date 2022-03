Em setembro do ano passado, criminosos tentaram incendiar uma aeronave do instituto. Houve ataques também à Polícia Federal de Roraima. Na operação, mais de 60 policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Entre os suspeitos estão um empresário que já é investigado por extração ilegal de ouro em terras indígenas e também a presidente de uma associação de garimpeiros do estado.