Polícia Civil do DF prende suspeito de lançar fogos de artifício no STF

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, neste domingo (14), Renan da Silva Sena, identificado como um dos autores do ataque que lançou fogos de artifício contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, na noite de ontem (13).

As imagens foram registradas por Marcelo Agner, do Correio Braziliense.