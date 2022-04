A denúncia da morte do animal dentro de uma propriedade particular chegou às autoridades depois que um vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o felino aparece já morto, na carroceria de uma caminhonete. Na sequência, um homem surge deitado, exibindo a onça morta com um tiro. O homem que aparece nas imagens já foi identificado e teve a prisão preventiva decretada. A polícia ainda não conseguiu localizá-lo.