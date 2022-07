A cada sete horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil e só no ano passado, esse tipo de crime deixou 2,3 mil órfãos no país. Os três filhos da cabeleireira morta pelo namorado, em São Paulo, estão nessa situação. Novas imagens mostram os últimos momentos da mulher com o suspeito, que teve a prisão decretada pela justiça.