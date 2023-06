População brasileira passa de 203 milhões de pessoas, segundo IBGE

O IBGE divulgou nesta quarta-feira (28) os primeiros resultados do censo sobre a população brasileira, que passa de 203 milhões de pessoas. A população do país aumentou quase 6,5% em relação ao levantamento de 2010. A região sudeste é a que concentra a maior parte da população com 41,8% dos brasileiros. A cidade de São Paulo tem a maior população: mais de 11,4 milhões pessoas. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: A partir de hoje, toda a população da Coreia do Sul vai ficar pelo menos um ano mais jovem.