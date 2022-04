O presidente Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira (21) o perdão às penas aplicadas ao deputado Daniel Silveira, condenado ontem (20) pelo Supremo Tribunal Federal a quase 9 anos de prisão. O decreto com a decisão já foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. A decisão do presidente Bolsonaro de perdoar os crimes do deputado federal Daniel Silveira causou surpresa nos meios jurídico e político.