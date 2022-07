Presidente Jair Bolsonaro confirma a candidatura para concorrer à reeleição em outubro  

A convenção do PL ocorreu neste domingo (24) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e foram confirmadas as candidaturas de Jair Bolsonaro para mais 4 anos na presidência e do general Braga Neto como vice. Com Jair Bolsonaro, agora são cinco os candidatos confirmados para as eleições de outubro. Também neste domingo, o Unidade Popular anunciou Leonardo Péricles. Neste sábado (23), o Avante confirmou em convenção a candidatura de André Janones. Na quinta-feira (21), o PT já havia feito o mesmo com o ex-presidente Lula. Assim como o PDT, um dia antes, com Ciro Gomes.