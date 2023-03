Previsão de mais chuva coloca Norte do Brasil em alerta

A semana começa com um novo alerta de chuvas para o norte do Brasil. Pelo menos quatro estados da região sofrem o impacto das fortes tempestades. Em Marabá (PA), 700 famílias tiveram que ir para abrigos após a cheia do Rio Tocantins. O Acre decretou estado de emergência e 3.000 famílias já deixaram suas casas na capital Rio Branco. Veja também: Israel amanheceu com greve e novos protestos contra reforma do judiciário.