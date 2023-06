Produção industrial cai em abril e tem queda de 1% no ano

A indústria caiu 0,6%, em abril, em relação ao mês anterior, segundo o IBGE. A produção de alimentos, com mais uma queda, é um dos setores que provocaram o resultado negativo. As produções de máquinas e equipamentos e veículos automotores estão entre os principais responsáveis. Houve retração de quase 3% na comparação com abril do ano passado. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: Foi preso nesta sexta (2) no Rio, um dos suspeitos de envolvimento com o assassinato do ator Jeff Machado.