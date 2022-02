A produção industrial subiu em dezembro e fechou o ano passado com saldo positivo. Segundo o IBGE, o crescimento foi de 3,9% em relação a 2020. As atividades que alavancaram os números foram: veículos automotores, máquinas e equipamentos, e a metalurgia. Apesar do avanço, a indústria está quase 1% abaixo da época pré-pandemia. Nesta edição do Boletim JR 24 Horas, veja também: Número de mortes por covid-19 é o maior em nove meses em todo mundo.