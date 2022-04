Programa do governo federal promete facilitar a compra da parte da União dos chamados “terrenos de marinha”  

Os chamados "terrenos de marinha" são áreas demarcadas que abrangem boa parte dos imóveis à beira-mar pelo país. Nesses casos, o proprietário tem 83% da área e o governo federal os 17% restantes. E todo ano, os donos são obrigados a pagar à união uma taxa de 0,6% sobre o valor do imóvel. Além de um imposto de 5% cobrado nas transações de compra e venda. Agora, um programa do governo federal vai permitir que esses proprietários comprem a parte da União nos terrenos de marinha, com desconto de 25% para pagamento à vista. Em todo o país, 300 mil donos de imóveis podem ser beneficiados.