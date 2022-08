Um programa do governo permite tirar a carteira de habilitação, inclusive para veículos pesados, de graça. É a CNH Social, que já vale em 13 estados do país. Cada estado define a quantidade de vagas disponíveis e as regras para seleção. A principal delas é estar inscrito no CadÚnico do governo federal. O programa inclui as aulas práticas, teóricas, e todas as taxas.