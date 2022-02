Com a fiscalização de cargas antes do embarque e operações em navios ancorados no porto, a Receita Federal apreendeu no ano passado, só em Santos (SP), quase 17 toneladas de cocaína. A maior parte da droga iria para a Europa, mas chamou a atenção dos auditores o crescimento do volume de cocaína que os criminosos queriam enviar para a África. O dado mostra que os criminosos têm procurado novas rotas. Pela primeira vez, foi interceptada uma carga de drogas com destino à Austrália, na Oceania.