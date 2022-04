Pelo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, as obras iniciadas entre 2012 e 2021 custaram R$ 9,3 bilhões. São 6.932 obras inacabadas de escolas, casas populares e postos de saúde. Os números foram retirados da base de dados do governo federal. 75% dos contratos foram fechados pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Turismo.