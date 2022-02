Um balão caiu, neste domingo (20), no aeroporto de Guarulhos (SP). Imagens mostram o momento em que ele atinge um avião parado no pátio. Ele chegou a passar perto de um caminhão que abastecia aeronaves. O embarque já tinha começado quando funcionários conseguiram conter o balão. Em menos de 10 minutos, as operações foram retomadas e o avião seguiu para Buenos Aires, na Argentina. O Sindicato das Empresas Aeroviárias estima que sejam soltos no Brasil 100 mil balões por ano.