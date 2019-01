R7 encontra mulher presa a entulho e resgatada aos berros da lama

Enviado especial a Brumadinho (MG), o repórter Márcio Neves conseguiu encontrar e entrevistar a balconista Adriene Pereira Alves, retirada pelo marido e voluntários de uma montanha de escombros do mar de lama criado em decorrência do rompimento da barragem. As imagens de Adriene percorreram o mundo. O marido dela também descreveu, passo a passo, o drama para resgatar a mulher com vida