Rampa do Palácio do Planalto é lavada após homem jogar tinta

Funcionários da limpeza foram acionados para limpar a rampa do Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira (8), depois que um homem jogou tinta vermelha no local. Ainda não se sabe o que motivou o ato.