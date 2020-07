A altura deve ter no mínimo 180 pixels

Ronaldo Caiado vê com indignação perseguição a brasileiros em Angola

“Ao assistir o que está ocorrendo com todos os pastores da Igreja Universal, realmente me causou perplexidade, indignação. É inaceitável que um país que sempre foi tratado por nós como um país irmão tenha esse grau de violência e de agressão por estarem ali alguém praticando o seu credo e cada vez mais trazendo a paz e o conforto para as pessoas”, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado