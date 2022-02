Senado pode votar nesta quarta (16) dois projetos que devem reduzir o preço dos combustíveis

O projeto do ICMS está sendo modificado pelo relator para que se chegue a um acordo. O principal ponto é o que fixa um valor em reais relativo ao ICMS, por litro. A ideia é fazer esse ajuste apenas para diesel e biodiesel, deixando gasolina e álcool de fora. Dessa forma, haveria menos impacto nas contas dos estados. Outro projeto é o que cria um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis. O governo depositaria dinheiro em uma conta para arcar com possíveis altas dos combustíveis e proteger o bolso do consumidor. Governo e Congresso decidiram consultar o Tribunal Superior Eleitoral para saber se as medidas são permitidas em ano de eleição.