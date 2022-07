No Brasil já foram confirmados 696 casos da varíola do macaco em 13 estados e no Distrito Federal. A maioria deles está em São Paulo. O estado paulista registra 506 casos. O aumento dos casos no país fez com que especialistas do Instituto Butantan iniciassem estudos para a compra e a produção da vacina contra a doença. A transmissão da varíola do macaco se dá pelo ar, por pequenas gotas de saliva. E também pelo contato com objetos usados por quem está doente.