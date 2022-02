Quem vai tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação deve preparar o bolso. Em quase todos os estados, as taxas do Detran aumentaram. No Rio Grande do Sul, as taxas subiram pelo menos 10%. O preço da gasolina, a manutenção do veículo e o pagamento dos instrutores são os principais fatores para reajustes também nas auto-escolas.