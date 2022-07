Já são mais de 150 dias sem chuva volumosa em grande parte do Brasil. E esse cenário não deve mudar tão cedo. Nos próximos dias, a umidade do ar fica abaixo dos 20% no Centro-Oeste, no Sudeste e no interior do Nordeste. Neste domingo (24), previsão de tempo firme do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Ceará, e do Piauí até Rondônia. No litoral do Nordeste, pancadas de chuva a qualquer hora do dia.