Veja casa no interior de SP e reação de Fabrício Queiroz ao ser preso

Ex-assessor parlamentar de Flavio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, foi detido em imóvel do advogado Frederick Wassef em Atibaia, usado como esconderijo. As imagens foram obtidas pela Record TV