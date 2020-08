A altura deve ter no mínimo 180 pixels

Vídeo: polícia prende paraguiao acusado de matar soldado do Exército

Uma equipe composta por integrantes da Polícia Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Civil do Paraná prendeu o homem responsável pela morte do soldado Daniel Trarbach, ocorrida durante patrulhamento no Rio Paraná em maio deste ano