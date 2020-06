A altura deve ter no mínimo 180 pixels

Youtuber questiona Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada

A youtuber Cris Bernart, que trabalha com o vereador em São Paulo Fernado Holiday, filiado ao Patriota, questionou a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus na manhã desta quarta-feira (10), em frente ao Palácio da Alvorada.

Ela disse que o presidente apenas a olhou de lado, mas foi hostilizada pelos demais apoiadores que estavam no local.

Cris diz que votou no presidente Bolsonaro, mas se arrependeu. Ela afirma estar revoltada por ver o presidente fazendo piadas enquanto inúmeros brasileiros perdem a vida por causa do avanço da covid-19.