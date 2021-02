Villas Bôas ironiza crítica de Fachin a pressão sobre STF: '3 anos depois'

A- A+

O general Villas Bôas em 2019, após receber alta hospitalar Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas ironizou nesta terça-feira (16) no Twitter a crítica feita na segunda-feira (15) pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal) a membros das Forças Armadas. A queixa do magistrado se deu após a divulgação de que outros militares ajudaram o general Villas Boas a escrever um post publicado em 2018 e relacionado ao julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A manifestação falava que o Exército estava atento às suas "missões institucionais" e foi interpretada como uma forma de pressionar o Judiciário e deixar no ar a possibilidade de uma intervenção militar, dependendo do resultado do julgamento do qual Fachin era o relator.

Três anos depois — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) February 16, 2021

No post desta terça, Villas Bôas comentou matéria noticiando a reprimenda feita por Fachin e ironizou: "Três anos depois".

A informação sobre o auxílio de outros militares para a elaboração da nota de 2018 foi divulgada no livro recém-lançado pela editora FGV “General Villas Bôas: Conversa com o comandante”. Em entrevista, Villas Bôas informa que a cúpula do Exército o auxiliou na produção do texto.

Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) April 3, 2018

Na segunda, Fachin soltou a seguinte nota: "Diante de afirmações publicadas e atribuídas à autoridade militar e na condição de relator no STF do HC 152752, anoto ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário", afirmou Fachin. Ele disse ainda que a declarção, se verdadeira, é "gravíssima".