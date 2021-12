Vinícius Carvalho é eleito o novo líder do Republicanos na Câmara Deputado por São Paulo, ele foi escolhido por unanimidade; parlamentar substituirá Hugo Motta a partir de fevereiro de 2022 Vinícius Carvalho é eleito o novo líder do Republicanos na Câmara

Hugo Motta cumprimenta o novo líder do Republicanos na Câmara, Vinícius Carvalho Douglas Gomes/Republicanos

O partido Republicanos elegeu nesta terça-feira (7) o novo líder da legenda na Câmara dos Deputados. Vinícius Carvalho, de São Paulo, foi o escolhido por unanimidade para conduzir a bancada na Casa a partir de 1º de fevereiro de 2022. Ele substituirá Hugo Motta, da Paraíba.

“Nós, que fazemos parte desta bancada, sabemos que não é fácil liderar um partido sem nos esquecer dos compromissos partidários no estado, antes colocando em primeiro lugar os interesses da legenda. Não medirei esforços, que é a minha forma de trabalhar, para honrar cada vez mais a confiança de vocês”, disse Carvalho.

A reunião que culminou com a escolha do novo líder do Republicanos foi conduzida por Hugo Motta e contou a com a presença do presidente nacional do partido, o deputado Marcos Pereira (SP). Durante o evento, Motta agradeceu aos correligionários e destacou a unidade como a principal marca da sigla.

“Cumprida a missão de liderar a bancada em 2021, não teria outra palavra para simbolizar essa experiência além da gratidão por termos tido um ano de muita unidade. E essa união só foi possível por causa do compromisso para com o trabalho e da sensibilidade de cada um que compõe nossa bancada”, disse.

Vinícius Carvalho está em seu terceiro mandato como deputado federal. Durante a eleição do novo líder, ele afirmou que pretende manter a linha de diálogo em benefício da unidade do partido, ressaltou que a colaboração mútua da bancada é essencial e reafirmou o compromisso com as solicitações dos parlamentares em seus estados.

Reunião do Republicanos que definiu o novo líder do partido na Câmara Douglas Gomes/Republicanos

“Estarei pronto para ouvi-los tantas vezes quantas forem necessárias para atender às demandas individuais dos mandatos aqui representados. Contem comigo para fazermos o Republicanos crescer cada vez mais.”

Carvalho tem 55 anos e é radialista, jornalista e apresentador. O novo líder do Republicanos atua como advogado, com especialização em direito previdenciário e em direito do consumidor, e também é mestre em administração pública.

No discurso, Carvalho agradeceu aos colegas de partido e ao antigo líder da sigla na Câmara, dizendo-se "agraciado e honrado por ser um liderado" durante o ano de 2021. "Agradeço ao presidente nacional do nosso partido, deputado Marcos Pereira, pela confiança que tem depositado na bancada porque isso tem feito o partido crescer principalmente em credibilidade”, concluiu.