Visita de Bolsonaro a Israel marca período de lua de mel entre países

Visita de Bolsonaro a Israel marca período de lua de mel Agência Brasil

A visita do presidente Jair Bolsonaro a Israel, que começa neste domingo (31) marca um período de lua de mel entre os países. A nova etapa das relações bilaterais entre o Brasil e Israel começou ainda durante o governo Michel Temer, que fez uma reaproximação após a conturbada relação no governo Dilma Rousseff. Israel chegou a ficar sem embaixador no Brasil na gestão da petista.

'Bolsonaro é segundo Oswaldo Aranha', diz embaixador de Israel

Desde a campanha, Bolsonaro sinaliza o estreitamento dos laços. Os interesses mútuos são vários, segurança, tecnologia, saúde, alinhamento político e religioso. E há reciprocidade. Bolsonaro disse, ainda em campanha, que tinha intenção de mudar a Embaixada para Jerusalém. O premiê israelense veio à posse em 1º de janeiro. E Bolsonaro prometeu que Israel seria um dos primeiros países que visitaria. Ao pisar em solo israelense, Bolsonaro será recebido no aeroporto por Benjamin Netanyahu, que só prestou essa deferência a outros quatro chefes de Estado.

A mudança da embaixada brasileira não deve ser anunciada na visita, embora não tenha sido descartada. Houve avaliação dentro do governo que o impacto econômico poderia ser importante, já que países muçulmanos são contrários e grandes importadores de carne hamal brasileira. No lugar da embaixada, o Brasil deve anunciar a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém.

Bolsonaro embarca neste sábado (30) em Brasília acompanhado de quatro de seus ministros. Ao lado do presidente estarão o chanceler Ernesto Araújo, o ministro das Minas e Energia, almirante Bento, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes e o ministro do gabinete de Segurança Institucional general Augusto Heleno.

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, também estará na comitiva. Além dele, os senadores Chico Rodrigues (DEM-RR), Soraya Thronicke (PSL-MS), a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), o tenente-brigadeiro do ar Raul Botelho (chefe do estado maior das Forças Armadas), e o secretario de Pesca, Jorge Seif. O novo chefe da comunicação, Fábio Wajngarten, foi antes e se juntará à comitiva.

Na programação, estão incluídas reunião entre Bolsonaro e o premiê, cerimônia de assinatura de acordos de cooperação nas áreas de Ciência e Tecnologia, Defesa, Segurança Pública, Serviços Aéreos, Inteligência, Saúde e Medicina. Bolsonaro também fará uma visita à unidade de Contraterrorismo da Polícia israelense e agraciará os militares que realizaram buscas em Brumadinho com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira.

Na área econômica, além dos acordos, há expectativa de compra de tecnologia de dessanilização de água , ampliação da malha aérea entre Israel e Brasil (Israel mira o potencial evangélico no turismo religioso) e parceriais de segurança pública (o Brasil demonstrou interesse, por exemplo, em drones armados para o combate ao tráfico de drogas no Rio).

Para a Saúde e Medicina está previsto um plano de cooperação dos ministérios da Saúde do Brasil e de Israel de 2019 a 2022.

O presidente Bolsonaro também visitará o Muro das Lamentações, participará do plantio de uma muda de oliveira no Bosque das Nações, visitará o Yad Vashem, Centro de Memória do Holocausto e visitará a cidade de Raanana, onde há uma comunidade brasileira.

Na área de tecnologia e inovação, o presidente irá participar de um café da manhã com CEOs de startups, e visitará a Mobileye, subsidiária israelense da Intel que desenvolve carros autônomos. Também está previsto um jantar oferecido pelo Ministro de Energia de Israel, Yuval Steinitz aos ministros brasileiros.

Confira a programação da viagem oficial, que pode sofrer alterações

SÁBADO, 30 DE MARÇO DE 2019



13:00 Partida de Brasília para Las Palmas

23:20 Chegada a Las Palmas - Escala técnica (1h30)



DOMINGO, 31 DE MARÇO



00:50 Partida de Las Palmas para Tel Aviv

10:00 Chegada a Tel Aviv

10:05 Cerimônia Oficial de chegada

13:00 Almoço privado

17:00 Reunião privada com o Primeiro-Ministro de Israel

18:00 Cerimônia de assinatura de acordos nas seguintes áreas: Ciência e Tecnologia, Defesa, Segurança Pública, Saúde e da Medicina.

19:10 Chegada à residência do Primeiro-Ministro

19:15 Declaração Conjunta à Imprensa (“Press Statement”), dos senhores Presidente Jair Bolsonaro e do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu

19:45 Jantar oferecido pelo Senhor Benjamin Netanyahu, Primeiro-Ministro de Israel

20:00 Jantar oferecido pelo Ministro de Energia de Israel, Yuval Steinitz, aos Ministros integrantes da delegação brasileira



SEGUNDA-FEIRA, 1º DE ABRIL



09:30 Visita à Unidade de Contraterrorismo da Polícia israelense

09:40 Demonstração de emprego da Unidade de Contraterrorismo da Polícia israelense

11:10 Visita à Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel

11:15 Cerimônia de condecoração da Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel com a Insígnia da Ordem

Nacional do Cruzeiro do Sul

12:20 Almoço privado

16:50 Chegada ao Muro das Lamentações



TERÇA-FEIRA, 2 DE ABRIL



08:30 Café da manhã com CEOs de startups israelo-brasileiros

10:00 Cerimônia de abertura do encontro empresarial Brasil-Israel

10:50 Visita a exposição de produtos de empresas de inovação

11:40 Visita ao Centro Industrial Har Hotzvim e à Mobileye

12:30 Almoço com empresários

15:45 Visita ao Yad Vashem, Centro de Memória do Holocausto

15:50 Visita à Exposição “Flashes of Memory – Fotografia durante o Holocausto”

16:10 Cerimônia de oferenda floral

16:35 Visita ao Bosque das Nações

16:45 Cerimônia alusiva ao plantio de muda de oliveira no Bosque das Nações

19:00 Jantar privado



QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL



09:30 Chegada à cidade de Raanana

09:40 Visita à comunidade de brasileiros estabelecida na cidade

11:20 Chegada ao Aeroporto Internacional Ben Gurion

11:40 Partida de Tel Aviv para Las Palmas

14:50 Chegada a Las Palmas

16:20 Partida de Las Palmas para Brasília

20:40 Chegada a Brasília