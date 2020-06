Vítima do golpe da pirâmide perde tudo o que juntou em 20 anos

Golpe da pirâmide faz novas vítimas Reprodução/Record TV

O técnico de processos industriais Cleber Oliveira é mais uma vítima de esquemas de pirâmides revelados pelo Domingo Espetacular que fez muitas vítimas no país.

Ele levou 20 anos para juntar R$ 120 mil e em apenas dois meses perdeu tudo. Cleber investiu o dinheiro numa empresa de criptomoedas sem desconfiar que pudesse se tratar de uma pirâmide.

"Estamos há três anos com esse prejuízo e a sensação de impunidade", disse.

Neste tipo de golpe, quem entra no início recebe muito. Mas quando o número de investidores aumenta, falta dinheiro e o esquema desaba.

André Arraes também sonhava com os lucros, mas só teve prejuízo de R$ 522 mil junto com a família. No caso deles, o esquema foi descoberto em 2018.

Oferecendo altos rendimentos por meio de operações com criptomoedas, a Minerworld, com sedes no Mato Grosso do Sul e Paraguai, teria lesado pelo menos 50 mil clientes.

A defesa diz que a empresa foi vítima de hackers e não agiu de má fé.

O advogado Rafael Lopes explicou que a empresa trabalhava há um ano e meio e o que desorganizou foi o hackeamento. "Sem capital não tem como pagar", afirmou.

Há dois anos, a empresa foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Dez pessoas foram presas. Cerca de R$ 43 milhões em bens e criptomoedas ainda estão bloqueados. A Justiça pode usar esse dinheiro para ressarcir as vítimas. Mas o valor só cobre 30% do prejuízo estimado.