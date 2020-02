Vítimas das chuvas em São Paulo recebem assistência de voluntários da Igreja Universal

Uma intensa chuva atingiu todo o Estado de São Paulo e paralisou a capital paulista nesta segunda-feira (10), causando vários alagamentos, desabamentos de terra e quedas de árvores em vários locais da capital. Para ajudar as famílias desalojadas e apoiar os bombeiros que trabalham no resgate de vítimas, os voluntários do Unisocial — projeto social mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus — estão promovendo uma campanha de doação em todo o Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva foi o maior dos últimos 37 anos para o mês de fevereiro.

Entre as ocorrências, houve um deslizamento de terra no Morro do Socó, em Osasco, que atingiu uma comunidade que reside no local. Cerca de 100 voluntários do Unisocial se deslocaram para dar assistências às vítimas que perderam suas casas ou tiveram que abandoná-las por medida de segurança.

Pelo Estado, mais de 3.500 voluntários se mobilizaram para apoiar o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil nos trabalhos de resgate. As famílias desabrigadas e desalojadas receberam cestas básicas, água mineral, produtos de higiene e roupas.

O responsável do grupo da Evangelização do Brasil, Leandro Zangarini, avalia que o apoio da Universal em momentos como esse é de grande importância. “Além de prestar o auxílio social às pessoas que perderam tudo, oferecemos também apoio emocional para quem está desestruturado pela perda de muitos bens”, relata.

A Universal está recolhendo os donativos para as pessoas que se encontram nessa situação. Faça a sua doação no templo da Universal do estado de São Paulo mais próximo de você.

No mês passado cerca de 10 mil pessoas ficaram desalojadas no Espírito Santo, enquanto em Minas Gerais pelo menos 55 morreram e mais de 40 mil ficaram desabrigadas. Em meio a todos esses desastres a Universal reuniu mais de 6 mil voluntários para auxiliar as vítimas.

Grupo Unisocial

O trabalho social da Igreja Universal junto às comunidades carentes existe desde 1980. O grupo tem por objetivo a melhoria das condições sociais da população marginalizada. Em meio ao caos que se instalou na cidade de São Paulo rapidamente o grupo iniciou uma campanha de solidariedade às vítimas.

Donativos necessários:

Água mineral

Alimentos não perecíveis

Colchão

Cobertor e roupas de cama no geral

Produtos de higiene e fraldas

Roupas e calçados