Vítimas de fortes chuvas recebem ajuda humanitária no AM, CE e MA Cerca de 1,3 mil pessoas receberam doações de água, alimentos e roupas

Voluntários do Unisocial EVG entregam doações em região afetada por fortes chuvas Divulgação/Unisocial EVG

Nas últimas semanas, muitas famílias foram afetadas devido ao impacto das fortes chuvas que atingiram os estados do Norte e do Nordeste do país. Recentemente, voluntários do Unisocial EVG levaram ajuda humanitária às vítimas das enchentes no Amazonas, Ceará e Maranhão. Cerca de 1,3 mil pessoas foram assistidas através de doações de alimentos, água mineral e peças de roupas.

“No dia da forte chuva, nós acordamos com a água nos pés. Minha esposa correu para fora com meu filho e eu fiquei para tentar salvar algumas coisas de casa. Graças a Deus, vocês apareceram em nossas vidas para nos ajudar. Agora temos alimentos, água, colchão e até roupas para o nosso bebê”, relatou Thiago Arouche, que foi amparado pelo programa social em Manaus (AM).

Em Manaus, voluntários prestaram assistência às vítimas das chuvas entre 13 de março e 2 de abril. Durante o período, foram distribuídas 3 mil peças de roupas, 950 garrafas de água mineral, 450 cestas básicas, além de lanches, camas, colchões, cobertores, toalhas e calçados. Serviços gratuitos nas áreas da saúde e beleza também foram oferecidos.

Segundo o responsável pelo Unisocial EVG no Amazonas, Marcelo Brauna, muitas pessoas "perderam tudo e, aquelas que não perderam as casas, estão com o imóvel bastante deteriorado. Todos ficaram muito gratos por serem acolhidos nesse momento difícil, e estamos arrecadando mais doações para ajuda-los”.

No estado do Maranhão, o Unisocial EVG levou ajuda humanitária até os municípios de Pedreiras, Cururupu e Santa Luzia. Além das doações de alimentos e peças de roupas, voluntários realizaram aferição de pressão e corte de cabelo nos locais.

O responsável pela ação no estado, Nelsilei Alves, conta que em Cururupu as fortes chuvas criaram erosões e muitas famílias tiveram que abandonar suas casas. “Várias pessoas tiveram que sair urgentemente porque corriam risco de vida. Cada chuva que cai causa enorme preocupação nelas porque veem que as erosões têm crescido e se aproximado de suas casas. A região tem previsão de chuva até junho, e até lá, não sabem o que pode acontecer”.

Já no município de Milhã (CE), voluntários do programa social se mobilizaram assim que souberam da tragédia causada pela chuva, e em menos de 24 horas, encheram dois caminhões com mais de 20 mil peças de roupas, 12 mil garrafas de água e 600 cestas básicas e encaminharam até o local afetado.

“Infelizmente, mais de 2 mil pessoas encontram-se desalojadas no município, e por isso, a ação foi importantíssima. Fomos recebidos por uma grande multidão e a gratidão era notória no rosto de cada um dos moradores”, conta Roberto Masterson, responsável pelo programa social no Ceará.

Criado pela Igreja Universal do Reino de Deus, o Unisocial EVG prestou assistência a 1.224.606 pessoas em situação de vulnerabilidade no ano passado.