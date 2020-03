Vítimas de incêndio na Zona Norte de São Paulo recebem cestas básicas e kits de higiene pessoal

A comunidade dos Tubos, situada no bairro do Limão, na capital paulista, foi atingida por um incêndio na manhã da última sexta (20). Algumas moradias foram destruídas, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. As famílias que tiveram os seus bens consumidos pelo fogo puderam contar com o apoio e doações do Unisocial — EVG, programa social que presta assistência a comunidades carentes.

Tomando todos os cuidados de segurança sanitária para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, 15 voluntários do Unisocial compareceram para prestar assistência à comunidade. Foram doadas 31 cestas básicas, 35 kits de higiene pessoal e 660 garrafas de água mineral.

Em um primeiro momento as famílias receberam a quantidade suficiente de alimentos não perecível para abastecer o alojamento aonde estavam instaladas.

Segundo o responsável pelo trabalho do Unisocial na região, Renê Morais, foram encontradas pessoas em estado de choque em decorrência da destruição de suas casas. “O incêndio é uma experiência traumática para uma família. Neste momento, é importante ajudar materialmente e prestar todo o apoio necessário, porque é uma perda inesperada”, explicou.

Para atender o incidente foram deslocadas até o local 12 viaturas e 40 homens do Corpo de Bombeiros. Ainda são desconhecidas as causas do incêndio.