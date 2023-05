'Vitória da dignidade de nossos povos', diz Maduro sobre encontro com Lula Ditador venezuelano voltou ao Brasil após oito anos e foi recebido com honras pelo presidente no Palácio do Planalto 'Vitória da dignidade de nossos povos', diz Maduro sobre encontro com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29.5.2023

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou o encontro desta segunda-feira (29) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto como “um acontecimento histórico, transcendental e uma vitória da dignidade de nossos povos”.

“Meu encontro com o presidente Lula constitui um acontecimento histórico, transcendental e uma vitória da dignidade de nossos povos. O resgate e fortalecimento da união entre Brasil e Venezuela é o caminho correto que nos conduzirá ao desenvolvimento e integração da Pátria Grande”, escreveu Maduro em uma rede social.

Mi encuentro con el Presidente @LulaOficial, constituye un hecho histórico, trascendental y de victoria de la dignidad de nuestros pueblos. El rescate y reimpulso de la unión entre Brasil y Venezuela, es el camino correcto que nos conducirá hacia el desarrollo y la integración de… pic.twitter.com/dH1pPbVbBr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 29, 2023

O ditador venezuelano retornou ao Brasil após oito anos com a promessa de "desenvolver uma agenda diplomática" para reforçar a união dos países da América do Sul. Lula recebeu Maduro com honras de chefe de Estado, que subiu a rampa do Palácio do Planalto para encontrar o brasileiro.

























O presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva , recebeu o ditador da Venezuela, Nicolas Maduro , e a primeira-dama do país caribenho, Cilia Flores, com honras de Estado nesta segunda-feira (29) no Palácio do Planalto, em Brasília. A última vez que Maduro veio ao Brasil foi em 2015

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Lula caminhou pelo palácio, na companhia da primeira-dama do Brasil, Rosangela 'Janja' da Silva, e cumprimentou apoiadores e a imprensa. Maduro está na capital federal para participar de uma cúpula dos países da América Latina

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Logo na chegada, Maduro posou com Lula para as fotos oficiais Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

Ainda hoje, Lula deverá oferecer um almoço em homenagem ao ditador e à primeira-dama venezuelana, Cilia Flores de Maduro, no Palácio Itamaraty Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A promessa do encontro no Brasil é 'desenvolver uma agenda diplomática' para reforçar a união dos países da América do Sul Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A princípio, os dois só conversariam na cúpula, uma vez que os encontros não estavam previstos na agenda oficial de Lula. Porém, houve uma mudança de última hora do Palácio do Planalto

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2023

Os presidentes terão duas reuniões no Palácio do Planalto, sendo uma delas reservada, com a participação apenas dos dois Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023 Publicidade

Maduro chegou ao Brasil nesse domingo (28). O ditador venezuelano foi convidado por Lula para participar de uma cúpula com os presidentes dos países da América do Sul, que acontece nesta terça-feira (30) em Brasília.

A princípio, os dois só conversariam na cúpula. Os encontros desta segunda não estavam previstos na agenda oficial de Lula, mas foram confirmados de última hora pelo governo federal. Os presidentes terão duas reuniões no Palácio do Planalto, sendo uma delas reservada, com a participação apenas dos dois.

Também há previsão de que Lula e Maduro assinem acordos bilaterais. Depois, o brasileiro vai oferecer um almoço em homenagem ao ditador e à primeira-dama venezuelana, Cilia Flores de Maduro, no Palácio Itamaraty.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Maduro trataram de temas das agendas regionais, a exemplo da integração sul-americana e da cooperação amazônica, e multilateral, em especial no que se refere aos temas de paz e segurança e mudança do clima. Os dois presidentes também conversaram sobre as eleições de 2024 que vão acontecer na Venezuela.

A última vez que Maduro veio ao Brasil tinha sido em 2015. De 2019 a 2022, ele ficou proibido de ingressar no território brasileiro devido a uma portaria assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que impedia a entrada de “altos funcionários do regime venezuelano” — o que incluía Maduro e cerca de outros 100 integrantes do governo.