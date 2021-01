Você vai tomar vacina contra a covid-19? Vote! Anvisa deve anunciar no domingo autorizações de uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca

Brasil | Do R7

A- A+

Anvisa deve liberar uso emergencial de vacinas Abir Sultan/EFE/EPA - 31.12.2020

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) vai anunciar, no domingo (17), a autorização para uso emergencial das vacinas CoronaVac, feita pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, e Oxford, do laboratório AstraZeneca.

Por isso, o R7 quer saber: você pretende tomar a vacina para prevenir a covid-19? Vote abaixo!