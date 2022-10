Votação do segundo turno já começou na capital da Nova Zelândia Wellington é uma das 181 cidades de 132 países onde brasileiros com o título regular poderão votar para presidente, segundo o TSE Votação do segundo turno já começou na capital da Nova Zelândia

A- A+

Eleitora vota no primeiro turno de 2022 Edu Garcia/R7 - 2.10.2022

Os brasileiros que estão ou residem no exterior vão poder votar em 181 cidades de 132 países no segundo turno destas eleições. A votação começou por Wellington, capital da Nova Zelândia, ainda neste sábado, às 16h do horário de Brasília.

VEJA A COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2022 NA PÁGINA ESPECIAL DO R7





























1: A urna eletrônica brasileira tem 26 anos Luce Costa/Arte R7

2: A urna eletrônica foi prevista por lei em 1932 Luce Costa/Arte R7

3: As urnas não têm conexão com a internet Luce Costa/Arte R7

4: Pelo menos 25 países usam urnas eletrônicas Luce Costa/Arte R7

5: O código-fonte das urnas é auditável Luce Costa/Arte R7

6: As urnas funcionam sem energia por 12 horas Luce Costa/Arte R7

7: A urna eletrônica é acessível para deficiente Luce Costa/Arte R7

Extra: Bônus para os fãs de tecnologia Luce Costa/Arte R7 Publicidade

Os eleitores que não votaram no primeiro turno poderão comparecer às urnas normalmente neste segundo pleito, desde que tenham feito a transferência do título para a Zona Eleitoral do Exterior (ZZ) até 4 de maio deste ano.

O voto é obrigatório para os cidadãos brasileiros alfabetizados maiores de 18 e menores de 70 anos e facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, assim como para pessoas maiores de 70 anos ou não alfabetizadas.

Your browser does not support the video tag.

Justificativa

O eleitor inscrito no Brasil que esteja no exterior no dia da eleição ou o eleitor inscrito na Zona Eleitoral do Exterior (ZZ) fora de seu domicílio eleitoral na data do pleito presidencial deve apresentar justificativa pela ausência à votação pelo e-Título.

O aplicativo pode ser baixado nas plataformas Google Play e App Store. A via digital do título de eleitor estará disponível somente para os eleitores em situação regular e pode ser atualizada até este sábado (29), às 23h59.

O eleitor que está no exterior pode fazer a justificativa via requerimento de justificativa eleitoral (RJE pós-eleição). É preciso juntar a esse documento a comprovação de que não foi possível comparecer à zona eleitoral e enviá-lo por meio dos serviços de postagens ou entregá-lo nas missões diplomáticas ou repartições consulares localizadas no país em que estiver em até 60 dias após cada turno ou no período de 30 dias contados da data do retorno ao Brasil. O procedimento pode ser feito também pelo aplicativo e-Título ou em qualquer cartório eleitoral no Brasil.