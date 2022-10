Votação tem horário unificado em todos os estados brasileiros e no DF É a primeira vez que todas as seções funcionam ao mesmo tempo; elas estão abertas de 8h às 17h do horário de Brasília; confira Votação tem horário unificado em todos os estados brasileiros e no DF

Eleitor votado em uma seção eleitoral; o horário de funcionamento é unificado em todo Brasil Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pela primeira vez, as seções eleitorais de todos os estados vão funcionar das 8h às 17h do horário oficial de Brasília. Essa é uma das novidades das eleições deste ano. O primeiro turno ocorre neste domingo (2).

As cidades que têm fusos de horários diferentes devem se adaptar horário da capital federal para que todas as urnas sejam fechadas ao mesmo tempo. A mudança ocorreu após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro de 2021 e foi incluída na Resolução TSE nº 23.669.

A medida vai atingir todos os municípios do Acre, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima.













































































Confira o horário de funcionamento TSE/divulgação

Já no Amazonas, a decisão vale para os 62 municípios que se dividem em dois fusos. Em Pernambuco, os eleitores de Fernando de Noronha também vão precisar ficar atentos ao horário.





























Confira os horários conforme os fusos

–Acre: das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília).

– 11 municípios do Amazonas: das 6h às 15h

(abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília)

[Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença]

– Outros 51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h

(abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

– Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h

(abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

– Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h

(abre e fecha uma hora após em relação a Brasília)

Não é permitido pedir votos no dia da eleição, distribuir santinhos e divulgar pesquisas durante a votação



Apuração dos resultados

Segundo a Justiça Eleitoral, a apuração dos resultados deve começar às 17h do horário oficial de Brasília. No dia 2 de outubro, a votação vai terminar às 17h, mas os eleitores que ainda estiverem na fila neste horário vão poder ir às urnas eletrôncias.









































Nas eleições anteriores, a divulgação dos resultados da apuração era feita após o término do horário de votação no Acre. De acordo com a Justiça Eleitoral, isso ocorria para evitar que os resultados dos outros estados pudessem influenciar a decisão das pessoas que votavam em localidades com seções eleitorais que ainda estavam funcionando.