Wall Street retoma negócios após queda de 7% interromper pregão Bolsa americana abriu em queda após anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de suspender voos com origem na Europa

Bolsa de valores de Wall Street Justin Lane/EFE

(Reuters) - Os índices de ações dos Estados Unidos retomavam as negociações nesta quinta-feira depois de suspensão de 15 minutos, já que o índice S&P 500 caiu 7% e provocou uma interrupção automática logo após o sino de abertura, pela segunda vez nesta semana.

A queda é consequência do avanço do coronavírus e do anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, de proibir viagens da Europa, o que abalou os investidores já alarmados com a recessão global causada pela pandemia.

Todos os três principais índices já caíram mais de 24% em relação a recordes máximos atingidos em fevereiro.

Às 11:10 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 8,35%, a 21.587 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 8,075495%, a 2.520 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 7,89%, a 7.325 pontos.

