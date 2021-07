Weber manda à PGR investigação contra Bolsonaro e Roberto Dias

A- A+

Na imagem, ministra Rosa Weber (STF) Fellipe Sampaio/SCO/STF - 02.02.2021

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), encaminhou nesta quinta-feira (1º) à PGR (Procuradoria-Geral da República) o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde denunciado por propina.

"Determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental", afirma Weber.

O pedido de investigação foi feito pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) com base na denúncia de propina. O caso foi revelado pelo jornal Folha de S. Paulo, que entrevistou Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da empresa Davati Medical Supply. Ele relatou ter recebido a proposta de propina em encontro informal com Roberto Dias, para tratar de compra de 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford.

Ainda de acordo com Dominguetti, o diretor teria afirmado que a empresa precisava aumentar os valores das doses, pedindo propina de US$ 1 por dose comprada. Após a denúncia, o governo federal demitiu Dias do posto. Quem assume a Diretoria de Logística do Ministério da Saúde, por sua vez, é o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes.

Por causa do escândalo de propina, a parlamentar acionou o STF. De acordo com Bonavides, Bolsonaro teria cometido o crime de prevaricação e Dias, associação criminosa, corrupção passiva e advocacia administrativa. Rosa Weber encaminhou o pedido para manifestação de Augusto Aras.

A reportagem tenta contato com os citados. O espaço está aberto para manifestação.