Weintraub responde críticas no Twitter e diz que não quer briga Ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, exonerado na quinta-feira (18), afirmou que em poucos dias deixará o Brasil: 'O mais rápido possível'

Weintraub abraçou Bolsonaro após demissão Reprodução/YouTube

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub fez, na madrugada e manhã desta sexta-feira (19), postagens no Twitter respondendo críticas e comentários sobre sua saída do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciada na quinta-feira (18).

Weintraub é o 12º ministro a deixar o governo Bolsonaro

Weintraub afirmou que não quer briga, mas pede para não ser provocado. Ele também comentou que sairá do Brasil "o mais rápido possível", o que deve ocorrer em "poucos dias". O ex-ministro foi indicado por Bolsonaro para uma vaga de diretor no Banco Mundial.

Aviso à tigrada e aos gatos angorás (gov bem docinho). Estou saindo do Brasil o mais rápido possível (poucos dias). NÃO QUERO BRIGAR! Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém, não me provoquem! — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 19, 2020

A madrugada foi de respostas às críticas. Em uma delas, chamou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de "docinho" após o tucano afirmar que Weintraub foi o pior ministro da Educação da história. Ele também afirmou que usaria "sapato sem meia e calça apertada sem cueca" se algum item comprado pelo governo paulista durante a pandemia fosse mais barato que os adquiridos pelos hospitais universitários do MEC.

Gov Dória, docinho, que delícia!Pegue as compras dos hospitais de SP e compare com os preços dos hospitais universitários do MEC. Respirador, máscara, álcool gel, pode escolher. Caso tenha um item seu mais barato, uso sapato sem meia e calça apertada sem cueca, para não marcar  pic.twitter.com/h1Y3V58l9b — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 19, 2020

Em outra postagem, Weintraub rebateu a acusação de quinta-feira do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ironizou sua nomeação ao Banco Mundial dizendo que o ex-ministro da Educação havia sido responsável por "quebrar o Banco Votorantim".

No post no Twitter, feito de madrugada, e no qual respondia a uma pergunta de um de seus seguidores sobre o tema, afirmou que o banco jamais quebrou e se orgulha de ter começado como office-boy na instituição e se tornado economista-chefe.