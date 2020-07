WhatsApp bloqueia 10 contas do PT por disparos em massa Contas fazem parte do Zap do PT, canal institucional do partido com seus filiados e simpatizantes. Sigla diz que não foi informado sobre motivo

WhatsApp bloqueia contas do PT por disparos em massa Reprodução Facebook

Dez contas administradas pelo PT (Partido dos Trabalhadores) foram canceladas no WhatsApp desde o dia 25 de junho. Os bloqueios ocorreram, segundo a plataforma, após envio de “mensagens em massa ou automatizadas”. O partido, no entanto, diz que não foi informado sobre o motivo do bloqueio.

As contas fazem parte do ‘Zap do PT’, canal institucional do partido com seus filiados e simpatizantes, por meio do qual são transmitidas notícias, informações, mensagens e orientações.

“As mensagens são enviadas por linhas de transmissão exclusivamente para números de telefone cadastrados voluntariamente. Só recebe o Zap do PT quem aceitou o convite para recebe-lo e registrou o número em seus contatos”, argumenta o partido.

“A distribuição das mensagens por meio destas listas é feita por uma empresa credenciada pelo Facebook para este serviço, sob contrato que estipula como condição o cumprimento das regras e normativas de uso do aplicativo, que excluem os chamados disparos em massa”, completou.