Wilson Lima, governador do AM, visita o presidente da Record TV Governador visitou o presidente da Record TV , Luiz Cláudio Costa, e o CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, em São Paulo

Da esquerda para a direita: Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV; Paulo Batista, diretor-executivo da Record TV Manaus; Wilson Lima, governador do Amazonas e Marcus Vinícius Vieira, CEO do Grupo Record Antonio Chahestian

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), visitou nesta quinta-feira (11) a sede da Record TV em São Paulo. O CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, e o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, receberam o chefe do executivo do Amazonas. O diretor-executivo da Record TV Manaus, Paulo Batista, também participou do encontro.

Para Wilson Lima, antes de falar em preservação, é preciso gerar emprego e renda para os habitantes da floresta amazônica.

Entre as medidas para reduzir a pobreza no estado do Amazonas, o governador citou o auxílio estadual permanente. Os cartões começaram a ser distribuídos nesta semana e vão garantir R$ 150 por mês a 300 mil famílias da capital e do interior. O auxílio permanente vai custar cerca de R$ 45 milhões por mês aos cofres públicos.

Wilson Lima visitou a sede da Record TV em São Paulo Divulgação/Record TV